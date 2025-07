Sulle pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha parlato dei cambiamenti del mondo dello spettacolo e del gossip. Il conduttore del Grande Fratello ha parlato anche di Stefano De Martino, spendendo per lui belle parole e svelando un aneddoto inedito sullo showman napoletano: “Parliamo invece di un fenomeno che è il giusto ponte tra tradizione e modernità digitale: Stefano De Martino. Stefano, secondo me, è bravissimo, è un guascone napoletano che si porta dietro tutta la cultura della sua terra, ed è anche molto bravo a gestire i programmi, perché li rende molto simili a sé stesso. De Martino è un grande professionista, cura ogni dettaglio, è uno che non lascia niente al caso. Io ho avuto modo di capire quanto fosse intelligente, non tanto quando stava con Belen, ma dopo. Ed ho scoperto che è davvero acuto: un po’ di tempo fa mi ha chiamato Mondadori Libri e mi ha detto: “Alfonso, per piacere, dato che sappiamo che sei molto amico di Stefano, cerca di convincerlo a fare un libro per noi». Allora ho telefonato a Stefano e gli ho chiesto: ‘Senti, ti andrebbe di scrivere un libro per Mondadori?’. Lui mi ha risposto: ‘No’. Ma poi ha aggiunto: ‘Alfò, ma io libri li devo leggere, non li devo scrivere’. Una risposta di grande maturità e saggezza. Questo è Stefano De Martino”.

Signorini ha poi proseguito citando Maria De Filippi, che è stata mentore di Stefano De Martino sin dai tempi di Amici, svelando di essere legato a lei da una grande amicizia: “Non per nulla Stefano ha iniziato alla corte di Maria De Filippi, la più grande fabbrica di talenti dello spettacolo italiano. A proposito del conflitto di interessi sul raccontare o non raccontare… Beh, posso dire che, nel mondo dello spettacolo, ho un una sola amica: Maria. Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Anche se, poi, ci sono pro e contro di un rapporto così bello. Nel senso che proprio stamattina alle 7.45 mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa!

Però Maria è veramente, al di là dei meriti professionali, un genio. Tiene in piedi Mediaset con i suoi programmi, ma ha anche una carica umana straordinaria. Io e lei ci assomigliamo molto, nel senso che non frequentiamo, non ci raccontiamo a nessuno, però è bello ritrovarla. Lei c’è sempre. È un esempio per i suoi ragazzi, non perché voglia mettersi in cattedra, ma perché lei è così. Si educa con l’esempio, non dando ordini. Poi, sapete, lei è anche una che si sente con De Martino, che gioca a burraco con Filippo Bisciglia e trasmette anche a loro uno stile di vita semplice che l’altro, poi, la gente assimila”.