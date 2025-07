Temptation Island 2025, si parte. Da questa sera, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione del programma che si sviluppa con le storie di sette coppie in un resort in Calabria, in provincia di Catanzaro. Filippo Bisciglia racconterà le storie e i sentimenti di sette coppie non sposate e senza figli in comune, pronte a mettersi in gioco per decidere se portare avanti il rapporto o interromperlo. Poco fa, sui canali social del programma è stato pubblicato un primo spoiler della prima puntata nel quale si vede Valentina, fidanzata di Antonio, esclamare: “Bello, ma tu non sei Brad Pitt, precisiamo…”.

Le coppie di Temptation Island

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Le tentatrici e i tentatori

Il programma si mette in moto in Calabria, nel Calalandrusa Beach&Nature Resort (in provincia di Catanzaro). Le coppie dopo lo sbarco dal caicco si dividono e vivono in due villaggi separati. Con loro, 26 single, 13 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale; e Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.

Durante il periodo di permanenza, attesissimi i falò, immancabile appuntamento sulla spiaggia dove fidanzati e fidanzate sono chiamati dal conduttore. Capita spesso che alcuni video vengano anticipati nel Capanno, luogo di incontro all’interno dei villaggi.

Qui, dopo aver visto comportamenti inusuali dei propri fidanzati/e le reazioni a caldo spesso sfociano con rabbia e delusione in immediate richieste di falò di confronto anticipato. Al termine del programma, i componenti delle coppie rimaste in gioco dovranno sciogliere ogni dubbio all’immancabile e attesissimo falò di confronto finale.

Le puntate del docu-reality oltre che su Canale 5 sono fruibili dopo la messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset anche su Mediaset Infinity e su Witty Tv.