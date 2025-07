E’ un periodo decisamente complicato per Brando Ephrikian, reduce dalla “freschissima” rottura con Raffaella Scuotto. Due giorni fa, quest’ultima ha annunciato, attraverso l’ormai consueto comunicato su “sfondo nero”, che la storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne è giunta ai titoli di coda.

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma pian piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non é così che un amore va vissuto – ha scritto l’ex corteggiatrice napoletana -. Non farò la vittima, non m’importa quel che si dirà: ‘ecco, sei arrivata al tuo obiettivo’, ‘volevi solo questo’, chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre. Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali. Mi sento in colpa? Assolutamente si, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi, ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti e se questo é venuto a mancare, la colpa é di entrambi, é sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano. Resta il fatto che continueremo a volerci bene anche se le nostre strade si dividono, perché quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato”.

Brando Ephrikian verso il Grande Fratello: "Ha sostenuto il provino"

Dal canto suo, Brando non è entrato nello specifico delle ragioni che hanno portato alla rottura con Raffaella, ma ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social. Pausa che è durata circa 48 ore, visto che questa mattina ha pubblicato tra le sue Instagram stories un video mentre si trova in piscina. Inoltre, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, l’ex tronista veneto nella giornata di ieri ha sostenuto il provino per l’edizione Vip del Grande Fratello, che andrà in onda a partire da gennaio 2026.