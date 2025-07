Adesso è ufficiale: Simona Ventura sarà la conduttrice della versione Nip della prossima edizione del Grande Fratello (che andrà in onda da ottobre a dicembre). Alfonso Signorini, invece, sarà al timone della versione “Gold” da gennaio ad aprile 2026. Ad annunciarlo è stato Hit su Affari Italiani.

L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e giudice di X Factor tornerà dunque alla conduzione di un reality show, dopo essere stata voce narrante (e conduttrice) de Il Collegio, Music Farm, The Voice of Italy, Il contadino cerca moglie e Temptation Island Vip. Simona Ventura è stata la prima scelta, ma il provino è stato sostenuto anche da altre, come ad esempio da Alessandra Viero, conduttrice di Pomeriggio Cinque News.

Ma quando inizia la versione Nip della nuova edizione del Grande Fratello? A svelare le date è stato il collega Lorenzo Pugnaloni: “La data di inizio del GF della Ventura è il 15 settembre. Durerà 100 giorni, e la finale è già fissata per il 22 dicembre”.

Opinionisti e cast

Più incerta, invece, la squadra in studio: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste dell'ultima edizione, non dovrebbero essere riconfermate. Tra i nomi emersi per un possibile coinvolgimento in studio figurano quelli di Anna Pettinelli e Stefania Orlando, due volti noti e già rodati nell’universo Mediaset. In bilico anche la figura della “esperta dei social” Rebecca Staffelli.