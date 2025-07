In una storia su Instagram lo scorso giugno, Perla Vatiero ha annunciato di aver scritto un diario in cui svela tutta la verità sul suo ultimo anno, e in particolare su una notte passata nella Casa del Grande Fratello.

“Guardate, per la prima volta dopo tanto tempo, sento che sto costruendo qualcosa solo per me. Il Grande Fratello è stato un punto di svolta, ma ora voglio usare questa visibilità per raccontare davvero chi sono, al di là delle telecamere. Sto lavorando ad un progetto che mi emoziona tantissimo: Un racconto, una sorta di diario, dove per la prima volta apro il cuore e metto nero su bianco tutto quello che è successo nell’ultimo anno. Vi lascio anche un piccolo spoiler. C’è un capitolo che si chiama ‘La stanza senza specchi è il momento in cui ho smesso di guardarmi fuori per iniziare a guardarmi dentro’. Racconto una notte in particolare, nella Casa, in cui, mentre tutti dormivano, ho avuto una vera crisi. Non l’hanno vista in puntata, ma io lì ho capito che stavo combattendo con una me stessa che avevo lasciato indietro da troppo tempo. E da lì è iniziato tutto. Voglio raccontare la verità, la mia. E farlo senza filtri”.

E’ ipotizzabile che, visto che “l’opera” letteraria si concentrerà sul suo ultimo anno, Perla parlerà quasi certamente della rottura con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, l’imprenditore rietino avrebbe diffidato la Vatiero a parlare di lui in questo libro.

Dopo la rottura maturata a Temptation Island, Mirko Brunetti e Perla Vatiero approdarono nella Casa del Grande Fratello, dove scoccò nuovamente la scintilla. Tuttavia, nell’agosto 2024 la storia giunse nuovamente ai titoli di coda, e da allora le loro strade si sono divise. Lui oggi è fidanzata con Silvia Ghio, mentre lei si gode la vita single insieme alle amiche