Un cambiamento inaspettato scuote il mondo della televisione italiana: Gigi D'Alessio, uno dei volti principali di The Voice negli ultimi anni, ha deciso di dire addio alla Rai e di approdare a Mediaset. La notizia è arrivata durante la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026. Questo passo segna la fine di un capitolo importante per il cantante partenopeo, che per anni ha contribuito al successo del talent show della Rai.

La reazione più commossa alla notizia arriva da Antonella Clerici, conduttrice di The Voice Italy, che non ha nascosto il suo dispiacere. In un'intervista a Chi, la conduttrice ha dichiarato: “La partenza di Gigi l’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per lui. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi. Hanno dato tanto sia a me sia a lui. Questa è stata una doccia fredda. Un po’ conta la sua volontà e il desiderio di cambiare. Ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui”.

Ma quale sarà il futuro di Gigi D'Alessio? Secondo le ultime indiscrezioni, il cantante napoletano avrà in programma un nuovo show su Mediaset insieme a Vanessa Incontrada. Il programma, che dovrebbe essere strutturato in tre puntate, rappresenta una novità interessante sia per Gigi che per Vanessa, due volti molto amati dal pubblico.

Chi prenderà il posto di Gigi nella giuria?

Un altro punto di interesse riguarda il futuro di The Voice. Se Gigi D'Alessio lascia la giuria, chi prenderà il suo posto? Tra i nomi che circolano, uno dei più gettonati è quello di Nek, altro artista di grande valore nel panorama musicale italiano. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, il suo ingresso nella giuria potrebbe portare una ventata di freschezza al programma, continuando a garantire alta qualità e coinvolgimento.