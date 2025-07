Dopo la fine della storia con Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice e sua scelta a Uomini e Donne, Brando Ephrikian aveva scelto di prendersi una pausa dai social, chiedendo rispetto per il momento difficile che stava vivendo.

Ma ora è tornato, e non solo per promuovere la sua nuova carriera da dj. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’ex ha pubblicato una foto con una dedica che i fan non hanno potuto non notare: “Guardiamo la stessa luna".

Un messaggio romantico che molti hanno interpretato come un chiaro segnale rivolto alla sua ex, forse un modo per far capire che non l’ha dimenticata. Brando, infatti, in questi giorni si trova in Campania (si divide tra la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina), luoghi distanti pochi chilometri da Napoli, città in cui vive Raffaella.

Riuscirà questo post a far riaccendere la scintilla tra Brando e Raffaella? I fan sperano di sì, e non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire.