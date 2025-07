Mediaset ha appena svelato alcune novità riguardanti i palinsesti della prossima stagione televisiva, e tra le notizie più interessanti spicca il ritorno di Silvia Toffanin alla conduzione di Verissimo. Questa volta, però, il celebre talk show del sabato pomeriggio non si limiterà alla sua tradizionale fascia pomeridiana, ma debutterà anche in prima serata su Canale 5.

La nuova versione serale di Verissimo punterà a un taglio più approfondito e orientato su temi di attualità e politica, in modo da intercettare un pubblico più ampio e attento alle questioni sociali. Inoltre, una delle novità più attese è l’introduzione di uno spazio dedicato a “il cubo”, il format di successo ideato da Maurizio Costanzo e molto amato dal pubblico. Mediaset spera che questa formula possa ripetersi anche in prima serata, aumentando così il successo del programma.

Nel mare di anticipazioni e prime conferme, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione particolarmente interessante: secondo il profilo X La TV, la prima puntata serale di Verissimo potrebbe ospitare niente meno che Maria De Filippi. Tuttavia, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali né da parte di Mediaset né dagli uffici stampa dei protagonisti coinvolti, per cui questa notizia va presa come un rumor da confermare.

Considerando che siamo ancora nella fase iniziale della promozione dei palinsesti, è naturale che molti dettagli sugli ospiti della nuova prima serata di Verissimo restino top secret. Probabilmente sarà con l’avvicinarsi dell’autunno, o almeno della fine dell’estate, che potremo conoscere nomi certi e scoprire se Maria De Filippi sarà effettivamente la protagonista della serata d’esordio.

Nel frattempo, non resta che attendere con curiosità e pazienza ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte di Mediaset.