A quanto pare, per alcuni ex naufraghi de L’Isola dei Famosi, l’avventura non è finita con il rientro in Italia. È il caso di Teresanna Pugliese, che tramite Instagram ha raccontato di essere alle prese con problemi intestinali causati dall’esperienza vissuta in Honduras. “Sto seguendo una cura mirata, per via del problema all’intestino che mi porto dall’isola. Domani incontrerò la nutrizionista e inizierò un’alimentazione mirata”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne.

L’ex tronista ha infatti deciso di affidarsi alle cure di una gastroenterologa e di una nutrizionista, con l'obiettivo di recuperare salute e benessere dopo settimane di privazioni estreme.

La verità non detta dell’Isola: lamette razionate e bagni improvvisati

Non solo problemi di salute, però. Teresanna ha anche condiviso qualche curiosità inedita sulla quotidianità da naufraga, tra igiene e privacy praticamente inesistenti. “Per la depilazione, solo chi aveva estrema necessità aveva accesso a una lametta. Ma non sempre era disponibile. Il bagno invece era un bidone della spazzatura con il coperchio e dentro la busta nera”, ha raccontato.

Un dettaglio confermato anche da Patrizia Rossetti, che sui social aveva già descritto il “WC dell’Isola”: un bidone nascosto tra le palme, gestito dallo staff che provvedeva ogni giorno alla pulizia e al cambio delle buste.

Paolo Vallesi: “Teresanna? Bella, ma troppo protagonista”

Intanto, a commentare l’esperienza condivisa in Honduras è intervenuto anche Paolo Vallesi, che ha espresso qualche riserva proprio su Teresanna. In un’intervista a Fanpage, il cantautore ha detto: “Una bellissima donna, ma rispetto agli altri si è messa in mostra davanti alle telecamere e a me questo atteggiamento piace poco”.

Vallesi ha anche raccontato un episodio in cui, durante i turni notturni di sorveglianza, Teresanna avrebbe abbandonato il proprio compito dopo solo due minuti, svegliando la persona successiva senza neanche chiedere un favore. “Per me è stata una mancanza di rispetto verso il gruppo”, ha concluso.