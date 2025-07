Le registrazioni di Temptation Island si sono concluse da qualche giorno e tutte le coppie protagoniste hanno lasciato il resort calabrese per tornare alle loro vite private. Come da regolamento non scritto, però, è vietato farsi vedere troppo sui social o in pubblico per evitare di rovinare il meccanismo del reality con possibili spoiler. Ma, come spesso accade, due coppie sembrano aver già violato questa “clausola di silenzio”.

A finire al centro delle prime segnalazioni sono Denise e Marco, da un lato, e Lucia e Rosario, dall’altro.

Denise in lacrime al mare senza Marco

Secondo una fonte anonima contattata dalla pagina Instagram @RealityEdition, Denise sarebbe stata vista al Singita, un noto stabilimento romano, da sola e in evidente stato di sofferenza: “Era visibilmente provata, forse stava proprio piangendo. Ho provato ad ascoltare, ma erano troppo lontane per capire cosa dicesse”. Non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma il video inviato dalla fonte ha alimentato subito i gossip su una possibile crisi tra Denise e Marco, anche se ancora tutto è molto nebuloso.

Lucia e Rosario avvistati insieme alla Lidl

La seconda segnalazione arriva da un’altra fonte, rilanciata dalla nota influencer Deianira Marzano. Questa volta si tratta di Lucia e Rosario, coppia che nei primi due episodi del programma non è ancora stata presentata al pubblico. La segnalazione li ritrae insieme alla Lidl di Vimodrone, in provincia di Milano, con Rosario che passeggia tra gli scaffali con un’anguria gigante sulla spalla. Nessun video a supporto, solo la testimonianza della persona che li avrebbe visti, ma il dettaglio insolito dell’anguria ha subito fatto il giro del web, lasciando intendere che la coppia sia uscita insieme dal programma.