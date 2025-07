Negli ultimi quindici anni, Fedez è entrato nell’immaginario collettivo come cantante, personaggio televisivo e icona social, protagonista spesso anche di gossip e scandali mediatici. Ma dietro la celebrità e le hit musicali, si nasconde un uomo d’affari abile e lungimirante, la cui vera forza economica è spesso rimasta nell’ombra. In un’intervista esclusiva a Forbes, Federico Lucia ha aperto le porte al suo mondo imprenditoriale, raccontando investimenti, strategie e obiettivi di una carriera che va ben oltre la musica.

La holding familiare Zedef e un patrimonio da oltre 20 milioni di euro

Fedez rivela un dato sorprendente: la holding di famiglia, Zedef srl, possiede un patrimonio complessivo che supera i 20 milioni di euro. A trainare questa crescita è la controllata DOOM, che registra un aumento del fatturato annuo intorno al 30%. Un risultato notevole, ottenuto anche in un contesto di crisi comunicativa che avrebbe potuto danneggiare l’immagine pubblica del cantante, ma che invece si è trasformata in un’opportunità per esplorare nuovi settori di mercato, come il risk management.

Questa crescita riflette un approccio imprenditoriale solido e diversificato, che mira a costruire un impero economico non dipendente dalle oscillazioni del mondo dello spettacolo.

Musica: una passione, non un business

Pur essendo conosciuto principalmente come artista, Fedez ha sempre voluto evitare che la musica fosse la sua fonte principale di reddito. “La musica non è assolutamente al primo posto nel mio business, ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi”, ha spiegato l’artista. Questo distacco economico gli garantisce una totale libertà artistica: non dover dipendere dai ricavi della musica gli permette di sperimentare e creare senza compromessi.

In pratica, Fedez si definisce più imprenditore che artista dal punto di vista lavorativo, poiché il ruolo imprenditoriale risulta più lineare e meno emotivamente impegnativo rispetto alla complessità e alle sofferenze legate alla vita creativa.

Immobiliare: il caso di Villa Matilda sul Lago di Como

Tra i suoi investimenti più noti c’è la Villa Matilda, un immobile di pregio a Pognana Lario, sul Lago di Como, acquistato ai tempi della relazione con Chiara Ferragni per circa 5 milioni di euro. La vendita recente dell’immobile ha fruttato a Fedez una plusvalenza di circa 8 milioni, vendendo la villa per 13 milioni.

Tuttavia, nonostante il guadagno, l’artista non si dichiara particolarmente appassionato del mercato immobiliare: “Per me il gioco non vale la candela, non mi entusiasma avere degli immobili”. Preferisce concentrarsi su settori che conosce meglio e che gli offrono stimoli creativi e professionali più intensi.