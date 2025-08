Nel 2011, Martina Pascutti ha partecipato al Grande Fratello, classificandosi quinta. Durante quell’edizione, ha incontrato Patrick Ray Pugliese, noto ex concorrente del Grande Fratello 4, tornato in gioco in quell’edizione. Tra i due nacque subito una particolare complicità, che si trasformò in una storia d’amore vera e duratura, iniziata però solo dopo la conclusione della loro avventura nella Casa più spiata d’Italia.

La nascita di Leone e la fine della storia

Da questa relazione è nato Leone, il loro figlio, simbolo tangibile del legame che li aveva uniti. Tuttavia, qualche anno fa la loro storia d’amore è giunta al termine. Martina, attraverso il suo profilo Instagram, ha spiegato di aver scelto di non condividere pubblicamente i motivi della separazione, sottolineando però come la decisione sia stata difficile soprattutto per la presenza di Leone.

“È stata una dura decisione, non tanto per il nostro rapporto di coppia, ma perché in queste scelte c’è sempre di mezzo un bambino, che non ne può nulla di questi cambiamenti”, ha scritto la modella, aggiungendo che come madre farà di tutto per proteggere Leone dagli effetti della separazione.

Un rapporto oggi improntato al rispetto

Oggi Martina, rispondendo ai fan sui social, ha raccontato come procede il rapporto con Patrick: “Si litiga, ci si riappacifica. Tante incomprensioni, lotte per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono mai state comprese”. Nonostante le difficoltà, ha ribadito di essere “completamente in pace” con sé stessa e con il papà di suo figlio.