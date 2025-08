Giulia Stabile, ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici, è stata ospite del podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan. Durante la chiacchierata, Giulia si è aperta su diversi aspetti della sua vita personale e professionale, raccontando momenti difficili, sogni, ma anche le sue fragilità.

Da concorrente a professionista

Oggi Giulia è una delle ballerine professioniste del talent show che l’ha resa famosa. A breve tornerà anche in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione di Tú sí que vales, dove sarà nuovamente alla conduzione insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Il rapporto con Maria De Filippi

Un passaggio toccante dell’intervista ha riguardato il legame con Maria De Filippi, figura chiave nella carriera di Giulia. La ballerina ha rivelato di avere grande fiducia in lei, anche se preferisce non confidarsi troppo sulla sua vita privata: “So che tanti cantanti le chiedono consigli anche su cose personali. Ma io quella cosa non la faccio, non le voglio rompere le scatole”.

Giulia ha poi aggiunto che, se un giorno Maria le proponesse di diventare insegnante ad Amici, accetterebbe solo perché si fida del suo giudizio: “Se c’è Maria che chiede una cosa, io mi fido molto di lei. Se un domani lei pensasse che fare l’insegnante è una cosa giusta per me, direi: va bene, fidiamoci. Però non lo farei di mia spontanea volontà”.

Ansia e attacchi di panico

Nel corso della conversazione, Giulia Stabile ha affrontato il delicato tema della salute mentale. Ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico durante la sua esperienza ad Amici: “Ho avuto il mio primo attacco durante Amici. Quando succede, mi sento morire, fisicamente ho reazioni fortissime. Prima pensavo fosse solo pressione, ora so riconoscerla”.

Ha raccontato un episodio in particolare, prima di una puntata del programma: “Subito dopo dovevo girare un video per uno sponsor. Per fortuna mi hanno aiutata a mascherare la situazione. Nessuno si è accorto di nulla, ma è stata tosta. Ballare mi ricarica, mi salva”.

Il bullismo e il vaso di Pandora

Giulia ha anche parlato del bullismo subito da piccola, un tema che ha affrontato pubblicamente proprio durante Amici: “Quando sono entrata nel programma pensavo di averla superata, ma mi vergognavo e credevo di non soffrirne più. Un giorno, parlandone con un professionista, si è aperto un vaso di Pandora”.

All’inizio non voleva che la storia uscisse, ma poi ha capito che condividerla poteva essere d’aiuto ad altri ragazzi. Da allora ha partecipato a diversi progetti di sensibilizzazione.

I social e la pressione mediatica

Infine, Giulia ha parlato del peso dei commenti negativi sui social, in particolare sulla piattaforma X (ex Twitter): “Ho cancellato l’app, anche se il profilo è ancora attivo. L’odio mi fa effetto, pensavo troppo a quello che leggevo”.