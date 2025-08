La vacanza in Costa Smeralda di Genny Urtis non è partita nel migliore dei modi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata protagonista di un incidente stradale che ha coinvolto la sua Audi nuova e diverse altre automobili. Il tutto è stato documentato dalla stessa Genny con una serie di video pubblicati su Instagram.

“Botoxini appena arrivata in Sardegna guardate cosa ho combinato. L’Audi nuova nuova, più tutte le macchine che ho coinvolto! Più il braccio. Questo è il mio arrivo in Sardegna, quello che ho combinato”, ha raccontato la Urtis, mostrando con ironia e rammarico la situazione.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 4 agosto, intorno alle ore 14:00, sulla strada provinciale 73, nei pressi del bivio per San Pantaleo-Portisco. Oltre alla sua Audi, nello scontro sono rimaste coinvolte altre auto, tra cui quella di una donna che avrebbe minacciato di pubblicare un post sui social. Genny ha subito rassicurato: “Sono assicurata!”.

Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia e i sanitari del 118, che hanno medicato una ferita al braccio della Urtis. Fortunatamente, Genny era da sola al momento dell’incidente.

Oltre alla spiacevole disavventura, la vacanza in Sardegna potrebbe essere anche l’occasione per trascorrere del tempo con il suo nuovo fidanzato, un giovane imprenditore di 24 anni, definito da Genny “etero ed industriale”. In una recente intervista a La Zanzara, la Urtis ha raccontato: “Frequento un ragazzo. È un industriale, un grosso imprenditore ed è etero. L’anno scorso, l’8 dicembre, mi sono lasciata col penultimo ed è stato un dramma – ho ancora problemi legali, siamo con gli avvocati. Dopo che ho lasciato quello, dopo tre giorni stavo già con l’altro. Quanti anni ha? Ha 24 anni. È molto più giovane di me, io ho 47 anni. E infatti sono tornata indietro di 30 anni improvvisamente. Ma capisci, io è come se fossi nata solo 3 anni fa. La vita mi ha dato una seconda possibilità. E adesso ci sono 24enni che si sposerebbero con me, l’amore non ha età ed è bene ricordarlo”.