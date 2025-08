Il Paradiso delle Signore torna in onda da lunedì 8 settembre con la sua ottava stagione daily, ma Rai 1 sembra ancora una volta destinata a una sfida complicata per mantenere saldo lo slot pomeridiano tra le 16 e le 16:45, soprattutto durante la pausa estiva della soap italiana.

Da diversi anni, infatti, il palinsesto di Rai 1 si trova in difficoltà nel colmare il vuoto lasciato dalla serie di successo, che si prende una pausa di circa quattro mesi da maggio a settembre. Nei tentativi di sostituire la soap, la rete pubblica ha sperimentato varie strategie, spesso con risultati deludenti.

Tra queste, Ritorno a Las Sabinas, soap spagnola pensata come erede temporanea del Paradiso, ha raccolto un’accoglienza fredda, con share che non sono riusciti a superare la soglia del 10%. Dopo poco più di un mese, la soap è stata spostata su Rai 2 in fascia mattutina, a ulteriore conferma del flop. In precedenza, anche Sei Sorelle aveva tentato di colmare questo spazio senza successo.

Per cercare di tamponare la situazione, Rai 1 ha allungato in replica La Volta Buona di Caterina Balivo, programma che però già in prima visione aveva registrato ascolti altalenanti, peggiorando ulteriormente la situazione in un orario poco consueto. Successivamente, sono state programmate lunghe maratone di repliche di serie come L’Allieva e Cuori, capaci a malapena di sfiorare la doppia cifra di share, senza riuscire a risollevare lo slot pomeridiano.

Una novità estiva è rappresentata dalla riproposizione in replica di Don Matteo (undicesima stagione) a partire dal 12 agosto, che potrebbe forse contribuire a migliorare i risultati. Tuttavia, per le estati future, i vertici Rai potrebbero dover pensare a strategie più coraggiose per evitare ulteriori cali.

Con il rientro in onda dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore previsto per settembre, la speranza è che la serie italiana torni a essere il punto di riferimento per gli spettatori del pomeriggio, recuperando i fedelissimi e riportando Rai 1 ai livelli di ascolto degli anni migliori. Intanto, dopo Ferragosto, la rete proporrà le ultime puntate della scorsa stagione come antipasto per stimolare l’interesse verso la nuova annata.

In attesa di capire se questo rilancio sarà sufficiente, Rai 1 si trova ancora una volta a dover affrontare la difficile sfida di mantenere vivo e competitivo uno slot chiave del pomeriggio televisivo.