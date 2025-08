Nelle ultime settimane, il nome di Raoul Bova è finito al centro di una bufera mediatica a seguito della diffusione di alcuni audio compromettenti inviati a Martina Ceretti e divulgati da Fabrizio Corona. Una situazione che avrebbe causato anche la presunta rottura con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue due figlie, e che ha portato l’attore a denunciare un presunto tentativo di estorsione. A difenderlo legalmente, Anna Maria Bernardini De Pace, nota avvocatessa e madre della sua ex moglie, Chiara Giordano.

A lanciare l’allarme su una possibile conseguenza professionale è stato il settimanale DiPiùTv, che ha ipotizzato un possibile allontanamento di Bova dal ruolo di Don Massimo nella celebre fiction Rai Don Matteo. Secondo quanto riportato dalla testata, l’immagine pubblica dell’attore – ora al centro di uno scandalo – mal si concilierebbe con quella del personaggio che interpreta: un prete gentile, affidabile e moralmente integerrimo.

Tuttavia, a rassicurare i fan e a riportare chiarezza ci ha pensato Fanpage.it, che ha smentito categoricamente le voci sull'addio di Raoul Bova alla serie. Fonti interne alla produzione confermano infatti che la presenza dell’attore in Don Matteo 15 non è mai stata messa in discussione. La Rai, nonostante il clamore mediatico, ha deciso di non lasciarsi influenzare da questioni strettamente private, sottolineando l’importanza del contributo artistico dato da Bova alla fiction negli ultimi tre anni, da quando ha raccolto l’eredità di Terence Hill.

Le riprese sono in corso: Raoul Bova ancora protagonista

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, Don Matteo 15 è stato ufficialmente confermato e le riprese sono attualmente in corso senza intoppi. Raoul Bova è regolarmente sul set, ancora nei panni di Don Massimo, al fianco di volti noti del cast come Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Irene Giancontieri, Fiamma Parente, Edoardo Miulli e Francesco Scali.

Per il momento, quindi, i fan della fiction possono tirare un sospiro di sollievo: Raoul Bova sarà il volto di Don Massimo anche nella nuova stagione, attesa su Rai1 nel 2026. La bufera personale non sembra aver scalfito la fiducia che la Rai ripone nel suo attore, confermando la volontà di separare la vita privata dalle scelte artistiche.