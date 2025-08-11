La macchina di Ballando con le Stelle continua a svelare, giorno dopo giorno, il cast della nuova edizione. Il settimo concorrente ufficiale annunciato è Martina Colombari, attrice, showgirl ed ex Miss Italia. L’annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali del dancing show di Milly Carlucci.

Martina Colombari, nota anche per essere la moglie dell’ex calciatore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta, porta in pista eleganza e una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Con lei, salgono così a sette i concorrenti ufficializzati per questa nuova edizione, e il cast si preannuncia particolarmente ricco e variegato. Ecco chi sono, finora:

Martina Colombari

Signora Coriandoli ( Maurizio Ferrini )

( ) Andrea Delogu

Rosa Chemical

Francesca Fialdini

Marcella Bella

Barbara D’Urso

Una combinazione esplosiva di personaggi televisivi, musicisti, conduttori e comici che promette di offrire spettacolo, emozioni e colpi di scena sulla pista da ballo più famosa d’Italia.

L’attesa ora cresce per scoprire gli ultimi nomi del cast e, naturalmente, per l’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle, che si preannuncia come una delle edizioni più seguite di sempre.