È un’estate all’insegna dell’amore per Micol Incorvaia e la sua dolce metà, Edoardo Tavassi. Gli scatti pubblicati sui social parlano chiaro: il loro è un legame profondo, autentico, quasi fiabesco. Tra foto al chiaro di luna, abbracci spensierati e momenti romantici, la coppia ha saputo raccontare i propri mesi estivi senza bisogno di troppe parole. Una delle didascalie più toccanti scritte da Micol recita: “Perché è questo che siamo, ed io ci amo tantissimo”.

Un amore nato nella Casa del Grande Fratello

La loro storia è sbocciata nel 2023, all’interno della Casa del Grande Fratello. Finita l’esperienza televisiva, Edoardo Tavassi si era subito aperto sulla relazione con parole sincere: “Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi”.

Da allora, la loro complicità non ha fatto che crescere. Nel 2024 hanno deciso di fare il grande passo: la convivenza a Roma, dove vivono tuttora.

Il legame con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Ma Micol Incorvaia non è l’unico volto noto in famiglia. La sorella maggiore, Clizia Incorvaia, è a sua volta molto conosciuta nel panorama televisivo e sui social. Le due sorelle sono da sempre molto unite e oggi, anche con i rispettivi partner, hanno creato un bellissimo rapporto di complicità e affetto.

Non è raro infatti vedere sui social scatti e video che ritraggono il “quartetto” – Micol, Edoardo, Clizia e Paolo Ciavarro – in momenti divertenti e spensierati. La sintonia tra tutti e quattro è evidente, e una delle dimostrazioni più belle è arrivata proprio in occasione del matrimonio di Clizia e Paolo.

Per l’evento, Micol ha condiviso una sentita dedica su Instagram, accompagnata da un carosello di foto ricordo: “Questo è ciò che è successo e questo è ciò che sempre accade con la mia pazza famiglia e con i miei affetti più cari. Viva l'amore e viva la mia dolce Clez e il mio super Paolino”.

Un amore che fa sognare

Quello tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi è un amore nato sotto i riflettori, ma cresciuto lontano dalle luci, nella quotidianità. E il fatto che si sia intrecciato con la serenità familiare e l’affetto di Clizia e Paolo rende tutto ancora più speciale. Tra convivenze, vacanze e sogni condivisi, il futuro sembra promettere ancora tanti sorrisi.