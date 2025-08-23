Per rendere ancora più memorabile la ventesima edizione di Ballando Con le Stelle, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe pensato a un colpo di scena: portare in pista non solo nuove celebrità, ma anche il suo storico compagno di viaggio Paolo Belli, non più nel ruolo di co-conduttore, bensì come concorrente.

Secondo quanto riportato da Dagospia, il posto accanto a Milly sarebbe stato inizialmente offerto a Federica Pellegrini. Tuttavia, qualcosa si è inceppato. Il sito di Roberto D’Agostino ha suggerito che l’atleta avrebbe fatto marcia indietro per via della partecipazione del suo ex compagno, Filippo Magnini, tra i nuovi concorrenti. Ma la realtà sarebbe ben diversa.

Nessun ripensamento: la Pellegrini era pronta

A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia, attraverso un dettagliato articolo nella sua newsletter. Il giornalista ha ricostruito l’intera vicenda, svelando che Federica Pellegrini avrebbe accettato con entusiasmo la proposta della redazione di Ballando di affiancare Paolo Belli nella celebre Sala delle Stelle.

“So con certezza che voleva prendersi questo nuovo impegno”, ha scritto Parpiglia. “C’era entusiasmo da entrambe le parti, tanto che le fu detto che sarebbero corsi a preparare il contratto”.

Pochi giorni dopo, però, la sorpresa: le viene comunicato che la produzione aveva cambiato idea e scelto un’altra figura per quel ruolo. Niente co-conduzione, dunque, per la Divina.

Lo sgarbo della Rai e lo smacco di “Belve”

Secondo Parpiglia, l’episodio non sarebbe isolato. Già mesi fa, la campionessa era stata invitata come ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani, ma la sua partecipazione era poi saltata all’ultimo momento senza spiegazioni. Un altro “sgarro” istituzionale, che ha lasciato l’atleta delusa ma non rancorosa.

Nonostante le indiscrezioni, Magnini non sarebbe stato un ostacolo. Federica non avrebbe avuto problemi a condividere la stessa edizione con lui: la fine della loro relazione appartiene al passato, e la sua partecipazione non ha influenzato le sue decisioni professionali.

Il tentativo di Milly Carlucci di rimediare

Quando Milly Carlucci è venuta a conoscenza dell’accaduto, ha cercato di porre rimedio. Pur non essendo direttamente coinvolta nelle trattative iniziali, la conduttrice ha voluto offrire a Federica Pellegrini un ruolo speciale all’interno della trasmissione: quello di “Ballerina per una notte”, partecipazione simbolica ma di grande visibilità, che la ex nuotatrice avrebbe accettato con piacere.