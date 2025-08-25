La vita privata di Demet Özdemir, una delle attrici più amate e seguite della Turchia, è spesso oggetto di grande curiosità. Tra i dettagli che i fan desiderano conoscere c’è anche la figura della sorella maggiore, Derya Özdemir, che ha avuto un ruolo determinante nella crescita personale e professionale dell’attrice.

Le origini

Primogenita della famiglia, Derya Özdemir è nata a İzmit, nella provincia di Kocaeli, e si è trasferita con la famiglia a Istanbul in giovane età. Ha sempre preferito uno stile di vita più riservato, lontano dalle luci dei riflettori, pur sostenendo in maniera significativa la carriera della sorella minore.

Sebbene la sua data di nascita non sia pubblicamente nota, si stima che abbia circa 40 anni.

Carriera e attività artistiche

Trasferitasi a Istanbul, Derya Özdemir ha intrapreso una carriera come modella e ballerina, collaborando con cataloghi, riviste e spot pubblicitari. Uno dei momenti più noti della sua carriera è stata la partecipazione al videoclip di Mustafa Sandal, “İsyankar” (2004), che le diede visibilità nel mondo dello spettacolo.

Nonostante il talento e le opportunità, la sua presenza davanti alla telecamera è stata di breve durata. Dopo alcuni anni, Derya ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla famiglia e su una vita più tranquilla.

Il legame con Demet Özdemir

Derya Özdemir e Demet Özdemir sono sorelle biologiche e hanno condiviso un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori. In quel contesto, Derya ha assunto un ruolo fondamentale: ha lavorato duramente per sostenere la madre e i fratelli, contribuendo anche alle spese per l’istruzione e la formazione artistica di Demet.

La stessa attrice ha più volte raccontato quanto la sorella sia stata decisiva nel suo percorso:

“Quando i miei genitori hanno divorziato, mia sorella è diventata l’uomo di casa. Lavorava come modella e ballerina per mantenerci e mi ha permesso di studiare. Se oggi sono qui, lo devo a lei.”

Questo legame testimonia non solo il forte affetto tra le due sorelle, ma anche la dedizione e il senso di responsabilità di Derya, che non ha esitato a sacrificare parte della propria carriera per il futuro di Demet.

Una vita riservata

Oggi Derya Özdemir conduce un’esistenza lontana dai riflettori e dai social media, scegliendo la discrezione e la serenità familiare. Vive a Istanbul, mantenendo un rapporto molto stretto con Demet e con il resto della famiglia.

Pur essendo lontana dalla scena pubblica, continua a essere una figura importante nella vita dell’attrice, che non perde occasione di ricordarne il sostegno e la generosità.