Questa mattina è stata registrata una nuova e attesissima puntata de La Ruota Della Fortuna, lo storico game show di Canale 5 tornato in onda con la conduzione di Gerry Scotti. A sorprendere tutti in studio è stata l’entrata in scena, completamente inattesa, di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

L’intervento è stato trasmesso in anteprima a Morning News, ma il pubblico potrà vederlo integralmente questa sera, in occasione del terzo confronto in prima serata tra La Ruota Della Fortuna e Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino. Una sfida che finora segna un 2 a 0 per il programma di Rai 2, ma che si preannuncia ancora apertissima.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Avete fatto un piccolo miracolo”

Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare personalmente tutta la squadra di lavoro del programma:

“Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi: avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme, un piccolo miracolo. Tutte le persone qua coinvolte – da Gerry, ma tutti – si meritano il mio e il loro grande applauso. Perché davvero, bravi, bravi, bravi”.

Un discorso sentito e carico di emozione, tanto che Berlusconi ha ammesso: “Ho i brividi, rischio la lacrima... Voglio ringraziare questo signore qua (Gerry Scotti, ndr) perché ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito, e oggi portiamo a casa dei risultati. La sfida è lunga, dobbiamo restare lucidi, ma siamo molto al di sopra delle nostre aspettative”.

Un ringraziamento a Samira Lui e la frecciatina ad Affari Tuoi

Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha voluto anche ringraziare pubblicamente Samira Lui, definendola “una scoperta” all’interno del format rinnovato del programma.

Ma il passaggio più discusso è arrivato sul finale, con una frecciatina evidente ad Affari Tuoi, diretto competitor di Rai 1: “Ultima cosa: noi siamo orgogliosi di questo prodotto perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. Che è un gioco che, oltre a essere divertente, è anche istruttivo”.