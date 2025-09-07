Tra le coppie più amate nate nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, spicca senza dubbio quella formata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Dopo una conoscenza fatta di alti e bassi, i due avevano deciso di lasciare lo studio insieme, iniziando una relazione che per mesi ha fatto sognare i fan del programma condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, negli ultimi tempi, qualcosa sembrava essere cambiato. L’assenza dai social e la mancanza di contenuti condivisi insieme avevano allarmato i fan, spingendo molti a ipotizzare una crisi di coppia.

Roberta rompe il silenzio: “Non è stato un bel momento per me”

A chiarire la situazione ci ha pensato direttamente Roberta Di Padua, che attraverso una serie di stories su Instagram ha voluto tranquillizzare i suoi follower: “Siete sempre super preoccupati, però state tranquilli. Quando mi assento è perché ho bisogno di risolvere cose mie. Non è stato un bel momento per me, ma non c'entra nessuno. Alessandro sta lavorando tanto… facciamolo lavorare questo ragazzo!”.

Ha poi aggiunto che non sempre sentono il bisogno di condividere tutto sui social: “In settimana è venuto da me, ma non abbiamo pensato subito a postare storie perché è la normalità stare a casa insieme”.

Parole che sembrano rassicurare, ma che alcuni fan hanno trovato velate da malinconia, notando un tono stizzito e meno entusiasta del solito.

I segnali di un momento complicato

Tra battute ironiche e sfoghi personali, Roberta ha anche raccontato di vivere un momento delicato: “Io sto facendo un po’ di giri miei personali, sono molto stanca. Però ho una cosa bella da dirvi: ho comprato casa, grazie alla mia famiglia. Mi sento una bella responsabilità… e lì forse diventi single poi”, ha aggiunto scherzando, ma lasciando spazio a interpretazioni.