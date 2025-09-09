Lo chef bergamasco Andrea Mainardi, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip e presenza fissa nella trasmissione di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno su Rai Uno, ha annunciato una splendida notizia: diventerà papà per la terza volta.

La notizia in diretta televisiva

È stato lo stesso Mainardi a dare l’annuncio nello studio della trasmissione quotidiana di Antonella Clerici. Lo chef ha rivelato che lui e la moglie Anna Tripoli aspettano il loro secondo figlio insieme, dopo la nascita di Cesare, avvenuta quattro anni fa.

Per Andrea, però, si tratta della terza paternità: ha già una figlia, Michelle, di 17 anni, nata da una precedente relazione.

La gioia sui social

La coppia ha voluto condividere la felicità anche sui social. Anna Tripoli ha pubblicato un video su Instagram mentre passeggia in riva al mare con il pancino in bella vista.

A corredo del post, la futura mamma ha scritto: "Ti ho cercato tanto, ti amerò ancora di più", sottolineando quanto questa seconda gravidanza sia stata desiderata e non semplice da realizzare.

Ancora top secret: maschietto o femminuccia?

Al momento, Andrea e Anna non hanno ancora svelato il sesso del nascituro né quando arriverà l’annuncio ufficiale sui social.