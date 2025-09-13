Mancano solo tre settimane al ritorno del Grande Fratello, ma di questa diciannovesima edizione sappiamo ancora poco o nulla. Al momento, non sono stati ufficializzati:
- Gli opinionisti
- Le novità della casa
- I cambiamenti dello studio
- L’identità dei concorrenti
Un silenzio quasi totale che ha acceso la curiosità dei fan storici del reality.
Simona Ventura rompe (in parte) il silenzio
In una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la nuova conduttrice del GF, Simona Ventura, ha svelato un solo dettaglio: “I gieffini selezionati, al momento, sono quindici e sono stati scelti per le loro storie di vita”. Nulla di più. Bocca cucita su tutto il resto: opinionisti, dinamiche della casa, sorprese in studio. Ma nelle ultime ore qualcosa ha iniziato a trapelare...
Due grandi novità: addio postazione social e l’arrivo di tre ex gieffini
Secondo quanto svelato da Davide Maggio, due saranno le principali novità di questa edizione: addio alla postazione social. La celebre postazione, gestita in passato da Giulia Salemi e poi da Rebecca Staffelli, scompare dallo studio. Secondo la Ventura: “Potrebbe influenzare i concorrenti, facendo loro capire come vengono percepiti all’esterno”.
Una decisione in linea con l’intento dichiarato di riportare il programma alle origini, con un approccio più autentico e meno filtrato dal mondo social.
Tre ex gieffini a commentare in studio
Grande novità anche nello studio: arriveranno tre ex concorrenti storici del GF, che seguiranno le dinamiche della casa e commenteranno le “gesta dei loro eredi”. “Per l’edizione del ritorno alle origini, Grande Fratello ha pensato a un panel fisso composto da tre donne che hanno vissuto la casa negli anni passati”.
L’idea al momento è quella di mantenerle fisse per tutta l’edizione, ma c’è chi propone un’alternativa: avere un ex gieffino fisso e due ospiti diversi ogni settimana, per scoprire anche “che fine hanno fatto” alcuni protagonisti del passato.