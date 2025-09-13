Mancano solo tre settimane al ritorno del Grande Fratello, ma di questa diciannovesima edizione sappiamo ancora poco o nulla. Al momento, non sono stati ufficializzati:

Gli opinionisti

Le novità della casa

I cambiamenti dello studio

L’identità dei concorrenti

Un silenzio quasi totale che ha acceso la curiosità dei fan storici del reality.

Simona Ventura rompe (in parte) il silenzio

In una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la nuova conduttrice del GF, Simona Ventura, ha svelato un solo dettaglio: “I gieffini selezionati, al momento, sono quindici e sono stati scelti per le loro storie di vita”. Nulla di più. Bocca cucita su tutto il resto: opinionisti, dinamiche della casa, sorprese in studio. Ma nelle ultime ore qualcosa ha iniziato a trapelare...

Due grandi novità: addio postazione social e l’arrivo di tre ex gieffini

Secondo quanto svelato da Davide Maggio, due saranno le principali novità di questa edizione: addio alla postazione social. La celebre postazione, gestita in passato da Giulia Salemi e poi da Rebecca Staffelli, scompare dallo studio. Secondo la Ventura: “Potrebbe influenzare i concorrenti, facendo loro capire come vengono percepiti all’esterno”.

Una decisione in linea con l’intento dichiarato di riportare il programma alle origini, con un approccio più autentico e meno filtrato dal mondo social.

Tre ex gieffini a commentare in studio

Grande novità anche nello studio: arriveranno tre ex concorrenti storici del GF, che seguiranno le dinamiche della casa e commenteranno le “gesta dei loro eredi”. “Per l’edizione del ritorno alle origini, Grande Fratello ha pensato a un panel fisso composto da tre donne che hanno vissuto la casa negli anni passati”.

L’idea al momento è quella di mantenerle fisse per tutta l’edizione, ma c’è chi propone un’alternativa: avere un ex gieffino fisso e due ospiti diversi ogni settimana, per scoprire anche “che fine hanno fatto” alcuni protagonisti del passato.