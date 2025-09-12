Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: manca ormai pochissimo alla partenza di Amici 25, la nuova edizione dello storico talent show condotto da Maria De Filippi. Il programma, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni, è pronto a tornare su Canale 5 con tantissime novità e graditi ritorni, ma anche con un nuovo cambio di programmazione che ha spiazzato i fan.

La nuova data di inizio di Amici 25

Fino a pochi giorni fa sembrava certo che la prima puntata sarebbe andata in onda domenica 21 settembre 2025, dopo che Mediaset aveva deciso di anticipare l'esordio del programma. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una nuova comunicazione da parte della pagina Amici News, secondo cui la prima registrazione del talent è ora prevista per giovedì 25 settembre.

Di conseguenza, la prima puntata verrà trasmessa su Canale 5 domenica 28 settembre 2025.

Il cast dei professori: tra conferme e ritorni

Nel frattempo, si va definendo anche il cast dei professori che guideranno i nuovi allievi nel loro percorso artistico. Per quanto riguarda il canto, ritroveremo:

Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini

Anna Pettinelli

Sul fronte del ballo, invece, sono confermati:

Alessandra Celentano

Emanuel Lo

Con loro ci sarà un gradito ritorno: dopo alcuni anni di assenza, torna dietro la cattedra anche Veronica Peparini, pronta a riportare la sua energia e la sua esperienza nella scuola di Amici.

Casting ancora in corso

Attualmente i casting sono ancora aperti e, come da tradizione, proseguiranno anche durante la fase del pomeridiano. I fan del programma sono già in fermento per scoprire chi saranno i nuovi talenti che riusciranno a conquistare un banco nella scuola.