Dopo quasi 9 anni di conduzione, Gerry Scotti lascia il timone di Caduta Libera, il celebre game show di Canale 5 che ha conquistato milioni di spettatori nel preserale. La notizia è stata anticipata da Davide Maggio, che ha rivelato come la nuova stagione del programma sia già in fase di pre-produzione con un grande cambio alla conduzione.

Max Giusti, il nuovo volto del gioco delle botole

Il nuovo conduttore di Caduta Libera sarà Max Giusti, scelto personalmente da Pier Silvio Berlusconi dopo il suo recente addio alla Rai. Per Giusti si tratta di un debutto molto atteso nel mondo Mediaset, dove affronterà la sfida di prendere il posto di un gigante come Scotti e di portare nuova energia al format.

Gerry Scotti: cosa farà dopo Caduta Libera?

Il futuro di Gerry Scotti rimane al centro dell’attenzione. Reduce dal successo di La Ruota della Fortuna, lo show a cui è molto legato, il conduttore potrebbe continuare a essere impegnato lì fino alla fine della stagione. Tuttavia, non è da escludere l’ipotesi che Mediaset possa affidargli un nuovo programma preserale, dato il suo ruolo di pilastro nei giochi televisivi del Biscione.

Un passaggio generazionale nel preserale Mediaset

Il passaggio di testimone da Gerry Scotti a Max Giusti rappresenta un vero e proprio cambio generazionale nel palinsesto di Canale 5. I fan di Caduta Libera sono ora curiosi di scoprire come Giusti interpreterà il ruolo e se riuscirà a mantenere alto il successo del programma.