Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena (clicca QUI per le anticipazioni). Il tronista Flavio Ubirti ha deciso di portare in esterna una nuova corteggiatrice, Sara Gaudenzi, che non ha perso tempo a metterlo di fronte ad alcune critiche dirette. La ragazza, infatti, gli ha fatto notare di avere poco carattere, sottolineando come per lei non sia sufficiente la sola bellezza in un uomo. Un confronto che ha sorpreso sia il pubblico che lo stesso Flavio.

Chi è Sara Gaudenzi?

La nuova protagonista del dating show di Maria De Filippi è una ragazza già conosciuta nel mondo dei social. Sara Gaudenzi vanta quasi 11 mila followers sul suo profilo Instagram, un numero significativo che dimostra come sia già apprezzata e seguita. Sul suo account ufficiale, @sara_gaude, condivide scatti della sua vita quotidiana e momenti personali.

Un legame curioso con l’ex tronista Gianmarco Steri

Come riportato da LolloMagaziine, un dettaglio che ha destato curiosità riguarda il fatto che Sara segue su Instagram l’ex tronista Gianmarco Steri, che a sua volta segue lei. Questa reciprocità ha fatto subito pensare a un possibile legame tra i due, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Resta un mistero che sicuramente incuriosisce i fan del programma.

Sara e Flavio: un nuovo capitolo di Uomini e Donne?

Il primo incontro tra Sara Gaudenzi e Flavio Ubirti ha mostrato fin da subito dinamiche interessanti. Sara non sembra disposta ad accontentarsi facilmente e ha chiesto a Flavio di dimostrare una maggiore grinta e personalità per conquistarla. Sarà questa la scintilla che potrà accendere un legame più profondo tra i due? I prossimi appuntamenti con Uomini e Donne sveleranno se questa conoscenza porterà a qualcosa di importante o se resterà solo un episodio passeggero.