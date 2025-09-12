Questo pomeriggio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda con la nuova stagione a partire da lunedì 22 settembre. In studio, oltre alla padrona di casa, come sempre erano presenti i tre opinionisti: Tinì Cansino, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Gemma Galgani tra Mario e Magda

La dama torinese Gemma Galgani continua a conoscere il cavaliere Mario, di cui sembra ormai perdutamente innamorata. Tuttavia, lui ha deciso di frequentare anche un’altra dama, Magda. Nel dettaglio, Mario è uscito a pranzo con Gemma e a cena con Magda, continuando a mantenere rapporti con entrambe. Come sempre, non sono mancate le ironie di Tina Cipollari rivolte a Gemma.

Federico Mastrostefano e le sue tre corteggiatrici

Il tronista Federico Mastrostefano sta conoscendo contemporaneamente tre donne: la dama Rosanna Siino (ex compagna di Giuseppe Molonia), una nuova corteggiatrice di nome Veronica e Agnese De Pasquale. Questa situazione promette scintille e sviluppi interessanti nei prossimi appuntamenti.

Flavio Ubirti: tra cuscini, thermos e discussioni

Il tronista Flavio Ubirti ha portato in esterna due corteggiatrici: Sara e Michela. Alla prima ha regalato un cuscino e un thermos per il caffè, ironizzando sul fatto che lei lo avesse definito "moscio" e volesse evitare di addormentarsi. L’esterna con Sara è stata molto carina, trascorsa in un ristorante, ma la corteggiatrice ha ribadito di non vedere in Flavio un carattere forte, affermando che non le interessa se lui sia bello o meno, vuole qualcosa di più profondo.

In studio, la discussione tra Sara e le altre corteggiatrici si è accesa, con accuse di usare la situazione per interesse personale, cosa che Sara ha negato. Anche Michela ha confermato la percezione del tronista come "moscio". Dopo aver commentato l’esterna, Flavio ha ballato con Michela al centro dello studio.

Cristiana Anania e Jakub: sospetti sui social

La dama Cristiana Anania ha portato in esterna il corteggiatore Jakub; sono stati al mare e hanno fatto il bagno insieme. Tuttavia, in puntata è scoppiata una discussione poiché Cristiana ha notato alcune storie di Jakub su Instagram che ritiene fatte solo per attirare attenzione e visibilità. Jakub ha respinto queste accuse, ma la dama ha affermato che “ormai le è un po’ sceso”.

Nessun ospite e nuovi tronisti in arrivo?

Durante la registrazione odierna non sono stati presenti ospiti in studio né è stata annunciata l’entrata di nuovi tronisti. La stagione parte quindi con i protagonisti già noti e con situazioni pronte a svilupparsi nelle prossime puntate.