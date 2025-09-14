Maria Antonietta Tilloca è stata una delle protagoniste della prima iconica edizione del Grande Fratello, il reality show che ha cambiato per sempre il panorama televisivo italiano e che ha visto trionfare Cristina Plevani. A 25 anni di distanza da quella esperienza, l’ex gieffina sarda si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al portale La Nuova Sardegna, aprendo il cuore e svelando i retroscena di quel periodo indimenticabile.

Il viaggio verso la Casa del Grande Fratello

Intervistata nel pieno dell’attesa per la nuova edizione del programma, che partirà lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura, Maria Antonietta Tilloca ha ricordato con sincerità cosa l’ha spinta a partecipare al reality: “Ricordo che stavo programmando il mio trasferimento a Roma e mi serviva mettere da parte qualche soldo per avere una mia autonomia. Mia madre mi disse di provare a fare qualche quiz e mi informò di un altro gioco, 5 uomini e 5 donne chiusi in una casa. Chiamai, mi rispose una voce registrata e lasciai un messaggio. Quella fu la mia candidatura, pensando però fosse un gioco a premi”.

L’ex concorrente ha raccontato come l’esperienza all’interno della Casa fosse surreale, con un mix iniziale di adrenalina e poi, inevitabilmente, di noia, per una persona come lei che ha sempre avuto voglia di fare.

Il legame con gli altri concorrenti e il ricordo di Pietro Taricone

Maria Antonietta Tilloca ha poi parlato dei legami nati dentro la Casa, sottolineando il forte rapporto con alcuni protagonisti di quella edizione storica, come Cristina Plevani, Lorenzo, Salvo Veneziano, Marina e, soprattutto, il compianto Pietro Taricone.

“Dentro la Casa si vedeva che lui aveva una marcia in più, a livello comunicativo era il più scafato. A Roma abbiamo avuto modo di approfondire la nostra amicizia, ricordo quando mi disse che voleva fare paracadutismo”.

Con emozione ha ricordato anche la tragedia che ha colpito Pietro: “Quando è successo l’incidente lavoravo a Porto Rotondo, lo seppi da una giornalista. Presi il primo volo e venni a Roma in tempo per salutarlo. Ci ho messo un po’ per accettarlo. Ho sempre rifiutato interviste su di lui, preferisco andarlo a trovare a Trasacco”.

Il ritorno del Grande Fratello con Simona Ventura

Infine, Maria Antonietta ha espresso il suo entusiasmo per la nuova conduzione affidata a Simona Ventura, che per la prima volta guiderà il programma: “Sono contenta che quest’anno ci sia lei, che porterà freschezza e allegria al programma”.

L’ex gieffina ha inoltre rivelato che lei e i suoi ex compagni di avventura sono ancora in contatto: “Abbiamo una chat in cui spesso condividiamo i nostri pensieri, se possiamo ci vediamo. Siamo come vecchi compagni di scuola le cui vite sono rimaste legate”.