Nicola Pisu, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è tornato sotto i riflettori in questi giorni non per una nuova esperienza televisiva, ma per un messaggio inquietante pubblicato sui social, che ha destato grande preoccupazione tra i suoi fan.

Un passato difficile e una rinascita

Figlio di Patrizia Mirigliani e nipote dello storico patron di Miss Italia, Nicola aveva già raccontato durante la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini di aver vissuto un passato turbolento. La sua giovinezza era stata segnata da dipendenza da droghe e atti di bullismo, tanto che la madre si era vista costretta a denunciarlo, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Un gesto estremo che si è rivelato fondamentale per la sua rinascita.

Terminata l’esperienza al GF Vip, durata circa due mesi, Nicola aveva scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per intraprendere una nuova vita: ha iniziato a lavorare come operaio in un’impresa edile, cercando di ricostruire sé stesso lontano dai riflettori.

La relazione con Barbara Lorini: “Grazie a lei non temo ricadute”

Una svolta importante era arrivata con l’inizio della relazione con Barbara Lorini, donna che Nicola ha più volte descritto come un pilastro fondamentale del suo equilibrio ritrovato. La coppia era apparsa affiatata, al punto da andare subito a convivere. In un’intervista recente, Nicola aveva dichiarato: “Mi sento bene accanto a Barbara e, grazie al suo amore rassicurante, non temo ricadute. L’antidoto alla mia dipendenza è stata la paura. A un certo punto mi sono reso conto che, perdendo il controllo di me stesso, stavo mettendo a rischio la mia sopravvivenza”.

Aveva anche aggiunto che il sostegno della madre e della sua compagna erano stati decisivi nel suo percorso di risalita: “Non ce l’avrei fatta senza l’amore ritrovato di mia madre e quello nuovo di Barbara, le donne della mia vita”.

Il messaggio preoccupante su Instagram

Tuttavia, nelle ultime ore, qualcosa sembra essersi incrinato. In una Instagram story pubblicata recentemente – e poi rimossa – Nicola ha scritto una frase allarmante: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”.

Parole forti, che hanno immediatamente attirato l’attenzione e la preoccupazione dei suoi follower. Numerose fan hanno segnalato la storia all’esperta di gossip Deianira Marzano, esprimendo sgomento e affetto per il giovane. Una di loro ha scritto: “Il figlio della patrona di Miss Italia… povero, chissà cosa sta passando. Io sapevo che era felice per via della nuova fidanzata”.

La risposta della nota esperta di gossip è stata altrettanto toccante: “Ragazze, da mamma mi piange il cuore. Possiamo solo pregare per questo ragazzo, sperare che stia un po’ meglio e fargli sentire tutto il nostro affetto”.