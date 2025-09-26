Tra le storie più chiacchierate degli ultimi anni nei reality italiani c'è senza dubbio quella tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, protagonisti indiscussi di Temptation Island. Dopo essersi lasciati nel celebre falò di confronto, i due avevano sorpreso tutti ritrovandosi durante l’esperienza al Grande Fratello, dando ai fan la speranza di un lieto fine. Ma quella riconciliazione è durata poco.

La rottura definitiva tra Perla e Mirko

Ad agosto dello scorso anno è arrivata la notizia della rottura definitiva tra Perla e Mirko, lasciando i fan spiazzati. In molti credevano che, dopo tutto il percorso condiviso tra reality e vita reale, i due avessero trovato finalmente un equilibrio. E invece, dopo solo pochi mesi dalla loro reunion, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente.

Un nuovo amore: Silvia Ghio

Poco dopo la fine della relazione con Perla, Mirko Brunetti ha conosciuto Silvia Ghio durante un corso di recitazione a Roma. Tra i due è subito scattata la scintilla, che ha portato a una frequentazione diventata in breve tempo una relazione stabile.

La nuova storia d’amore, tuttavia, non è stata accolta positivamente da una parte del pubblico affezionato alla coppia Mirko-Perla. Molti hanno ipotizzato che Silvia fosse già presente nella vita di Mirko prima della rottura, insinuazione prontamente smentita dallo stesso Brunetti.

Nuovo inizio a Londra

Ora per Mirko e Silvia è arrivato il momento di un grande cambiamento: si sono trasferiti a Londra. Ad annunciarlo è stato proprio Mirko tramite un post sui social, condividendo con i suoi follower l’inizio di un nuovo capitolo di vita: “Hi London! Ci sono cose che maturano e scegli in silenzio finché non è il momento di condividerle. Certe scelte non sono mai facili, tutto ciò che però mi porta a migliorare, a mettermi alla prova e a crescere lo accolgo con positività ed entusiasmo.

È qui che continuerò il mio percorso di studi in cinema. Londra sarà la mia casa, la nostra. Finalmente inizia anche questo nuovo capitolo della mia vita. Step by step”.