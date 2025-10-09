La nuova puntata di “Amici 2025”, registrata poche ore fa, promette grandi emozioni e momenti di tensione. Ecco tutte le anticipazioni svelate da SuperguidaTv su ciò che vedremo in onda domenica 12 ottobre su Canale 5.

Giudici e ospiti della puntata

A valutare le esibizioni della settimana saranno Oriella Dorella e Gigi D’Alessio, chiamati come giudici speciali. Sul fronte musicale, invece, spazio a due grandi nomi della musica italiana: Fabrizio Moro e Achille Lauro, pronti a regalare al pubblico performance imperdibili.

Sfide di canto: Michele trionfa, Opi e Michelle in difficoltà

La sfida più attesa ha visto protagonista Michele, che si è esibito con “Glicine” conquistando la vittoria contro lo sfidante, che ha proposto “Ancora”. Il suo percorso prosegue quindi nella scuola: vedremo il confronto nel daytime di Amici nei prossimi giorni.

Momenti di tensione invece per Opi e Michelle, entrambi finiti in sfida. Opi ha avuto un acceso confronto con la professoressa Lorella Cuccarini, dopo che quest’ultima ha commentato la sua voce come “troppo forzata”. L’allievo ha ribadito con fermezza: “La mia voce è così, non mi sto sforzando”.

Nel ranking di canto settimanale, Opi è arrivato ultimo, seguito da Michelle, che si è giocata la sfida con Frasa, salvo per un soffio.

Sfide di ballo: Anna convince Maura Paparo

Sul versante danza, la protagonista è stata Anna, che ha affrontato una sfida giudicata da Maura Paparo. L’allieva ha ballato sulle note di “Sarò libera” di Emma, mentre la sfidante ha proposto una coreografia di stile neoclassico.

La Paparo ha dichiarato di essere combattuta: “Non sapevo se dare inizio a un nuovo percorso o permettere ad Anna di crescere qui dentro”. Alla fine, la docente ha deciso di premiare Anna, riconoscendole la voglia di migliorarsi.

Nelle nuove sfide di ballo finiscono Alex e Alessio. In particolare, Alex chiude ultimo nella gara settimanale di danza.

Novità nel meccanismo di voto

Cambia anche il sistema delle nomination tra gli allievi:

non si useranno più penna e bigliettini, ma le votazioni avverranno a voce, in modo diretto e trasparente. Una novità che promette di rendere i momenti in casetta ancora più intensi e carichi di tensione.

Quando va in onda Amici

La puntata di Amici 2025 andrà in onda domenica 12 ottobre alle 14:00 su Canale 5, condotta come sempre da Maria De Filippi.