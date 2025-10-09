Il Grande Fratello continua a regalare momenti che mescolano drama, ironia e imbarazzo televisivo. Protagonisti dell’ultimo episodio virale sono Jonas e Rasha, due concorrenti dell’attuale edizione del reality condotto da Simona Ventura.

Tutto è iniziato con un furto di provviste da parte dei concorrenti del Tugurio, il gruppo che vive separato dal resto della Casa. Tra di loro ci sono anche Ivana, Mattia (entrambi di Catania) e Omar, di origini italo-marocchine.

Per comunicare con i “tuguriati”, i concorrenti della Casa principale hanno deciso di scrivere dei bigliettini da far passare sotto la porta. Il primo a muoversi è stato Jonas, che ha lasciato un messaggio dai toni minacciosi:

“Se prima vi avremo accolto con entusiasmo, ora… per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto”. Una frase che non è passata inosservata – non tanto per il contenuto, quanto per la grammatica zoppicante.

La correzione di Rasha diventa virale: ma anche lei sbaglia

La risposta non si è fatta attendere. La concorrente Rasha, nata in Giordania e cresciuta a Roma, ha deciso di rispedire il bigliettino “corretto”, sostituendo il verbo di Jonas con una versione a suo dire più giusta: “Se prima vi avessimo accolto con entusiasmo, ora… per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto”.

Dal punto di vista linguistico, la frase giusta – coerente nel periodo ipotetico – sarebbe: “Se prima vi avessimo accolto con entusiasmo, ora ne prenderemmo atto”.

Un piccolo caso di “grammatica da reality show”che ha scatenato meme, battute e commenti ironici su X (Twitter) e Instagram, confermando ancora una volta che ogni parola detta (o scritta) nella Casa del Grande Fratello può trasformarsi in un fenomeno virale.