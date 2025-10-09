Il Grande Fratello 2025 è ormai entrato nel vivo. Tra simpatie e antipatie già consolidate, a catturare l’attenzione del pubblico è stata Rasha Younes, una delle ultime entrate nella casa.

Rasha Younes: una personalità forte e indipendente

La giovane concorrente giordana si è subito distinta per il suo carattere libero e indipendente. Non ha paura di esprimere le proprie opinioni, come dimostra il suo giudizio diretto su Grazia Kendi: “Secondo me lei è tutto fumo e niente arrosto. La sua aggressività è tutto fumo e niente arrosto. Io pure quando ero piccolina ero più aggressiva, però era un modo per difendermi. Però tocca vedere se la sua ignoranza, l’aggressività copre una fragilità…”.

La simpatia per Omer Elomari

Nonostante la sua franchezza, Rasha non esita a mostrare le proprie simpatie. Nelle ultime ore si è confidata con un’altra new entry, rivelando di essere colpita dall’atteggiamento di Omer Elomari: “Io non so se fuori da qua lo guarderei, però ti dico: quell’atteggiamento suo a me fa impazzire in un uomo. L’atteggiamento così maschile, così uomo composto. Magari fuori da questo contesto non so se l’avrei guardato, però lui è un uomo. Quello che ti dicevo io, l’essere uomo, maschio che oggi non lo vedi più”.