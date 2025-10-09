Le prime dinamiche e alleanze iniziano a prendere forma nella Casa del Grande Fratello. Dopo più di una settimana di convivenza, alcuni inquilini sembrano già ai ferri corti. È il caso di Donatella e Francesco, protagonisti di un acceso momento durante la suddivisione dei turni in cucina.

Scontro in cucina tra Donatella e Francesco

Tutto è iniziato quando Giulio ha proposto di abbinare Donatella e Francesco per i turni ai fornelli. Ma la reazione della donna è stata immediata e inaspettata: “No, mettetemi piuttosto da sola. Francesco proprio no, e dire che è pure pugliese come me però non ci becchiamo proprio…”.

Le parole di Donatella, casalinga di Bari, hanno lasciato senza parole i compagni d’avventura e soprattutto Francesco, visibilmente deluso dal comportamento della coinquilina.

“Donatella dice di essere la mamma di tutti, ma con me no”

Dopo la discussione, Francesco, agente di polizia locale, ha espresso la sua amarezza: “Donatella dice di essere la mamma di tutti ma da quando sono entrato con me non si è proprio comportata come tale…”.

Secondo la concorrente, però, il motivo del distacco sarebbe caratteriale. Francesco, a suo dire, sarebbe troppo permaloso e difficile da gestire. “Ho paura a dire qualsiasi cosa per paura che si offenda”, ha confidato la donna agli altri inquilini.

Tentativi di riavvicinamento falliti

Qualche giorno prima dello scontro, Francesco aveva parlato con Domenico, ammettendo di sentirsi più legato a Simone e Jonas, e di aver preso le distanze da Donatella dopo alcuni episodi che avevano incrinato il loro rapporto.

Nonostante la Nomination ricevuta proprio da Donatella, il vigile urbano aveva cercato di superare le incomprensioni e riavvicinarsi. Tuttavia, di fronte all’atteggiamento freddo della donna, ha deciso di mettere un punto definitivo: “Da parte mia è fine. Inutile continuare”.