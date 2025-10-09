Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, ex protagonisti di Temptation Island, stanno tornando al centro dell’attenzione mediatica. Dopo un percorso televisivo piuttosto tranquillo, la coppia sembra ora vivere una fase turbolenta, fatta di rivelazioni, frecciatine social e decisioni drastiche.

Dall’amore a Temptation Island alla crisi post programma

Durante la loro partecipazione a Temptation Island, Lucia e Rosario si erano mostrati molto uniti, tanto che l’ultimo falò di confronto si era concluso con dichiarazioni d’amore e la promessa di iniziare una convivenza.

Tuttavia, la serenità è durata poco. Dopo la fine del programma, Rosario Guglielmi avrebbe scoperto che la fidanzata si era intrattenuta con alcuni dei tentatori, un dettaglio che ha inevitabilmente incrinato la fiducia tra i due.

La proposta di Uomini e Donne e la confessione di Lucia

In seguito alla rottura, a Rosario era stata offerta la possibilità di sedere sul trono di Uomini e Donne, iniziando così un nuovo percorso sentimentale televisivo. Ma la situazione è cambiata quando Lucia Ilardo, invitata in studio, ha raccontato di essere stata in intimità con l’ex proprio dopo l’offerta del trono e prima delle registrazioni.

Una rivelazione che ha di fatto messo fine alla possibilità di Rosario di partecipare al dating show di Maria De Filippi e ha riacceso l’interesse del pubblico sulle dinamiche tra i due.

Lucia blocca Rosario sui social: “Non sono pazza, un giorno vi spiegherò”

Dopo le recenti tensioni, i follower hanno notato che Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi non si seguono più sui social. È stata la stessa Lucia a spiegare la situazione in un video: “In realtà sono dieci giorni che la situazione è questa: io e Rosario non ci seguiamo. Ho deciso per mia scelta di bloccare qualsiasi suo account, non sono pazza, non sono matta, un giorno magari vi spiegherò il perché”.

Nel video, la ragazza ha aggiunto anche una riflessione profonda, citando Tucidide: “Il male non è soltanto di chi lo fa: è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce”.