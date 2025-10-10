La stagione televisiva 2024/2025 ha visto Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi dominare la sfida dello share ogni sera. Nei mesi tra settembre e febbraio, il game show di Rai Uno ha staccato la concorrenza di Striscia la Notizia di Antonio Ricci di 10 punti di share, arrivando a un massimo distacco di 16,4 punti, tanto da spingere Pier Silvio Berlusconi a ricollocare il tg satirico in un’altra fascia oraria.

L’arrivo de La Ruota della Fortuna

Le cose sono cambiate con l’arrivo estivo de La Ruota della Fortuna, il celebre game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Durante l’estate, mentre la Rai trasmetteva Techetechete’ e Stefano De Martino era in vacanza con Caroline Tronelli, Scotti ha conquistato il pubblico televisivo, guadagnando un solido vantaggio sugli ascolti.

Il ritorno di Affari Tuoi

Lo scorso 2 settembre, Stefano De Martino è tornato al timone di Affari Tuoi. Nonostante ottimi numeri, il game show non è riuscito a battere il competitor di Canale 5.

Negli ultimi giorni, Affari Tuoi si è avvicinato ai 5 milioni di spettatori e, nella serata di mercoledì 8 ottobre, si è concretizzato il sorpasso (5.092.000 telespettatori con uno share pari al 24,5% contro i 5.035.000 telespettatori con uno share pari al 24,2% de La Ruota della Fortuna). Sarà stato un caso o Gerry Scotti deve davvero iniziare a preoccuparsi?

Ieri sera, giovedì 9 ottobre, a guardare La Ruota della Fortuna su Canale 5 c’erano 5.211.000 spettatori con il 25,3 % di share, mentre a seguire Stefano De Martino c’erano 4.811.000 telespettatori con il 23,3% di share. Il conduttore Mediaset è dunque tornato a prevalere, ma il collega partenopeo lo tallona.