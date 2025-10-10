La nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura sta attraversando un periodo complicato. Dopo un avvio discreto, gli ascolti del reality show sono in calo, circostanza che ha scatenato alcune voci riguardo ad una possibile chiusura anticipata. Tuttavia, le ultime indiscrezioni riportano che il programma non rischia di essere cancellato.

Gli ascolti del Grande Fratello

Nonostante il ritorno alle origini con un cast composto da persone comuni, il pubblico sembra poco convinto. I dati Auditel evidenziano un netto calo rispetto alle passate edizioni:

L’edizione di Alfonso Signorini aveva registrato 2,51 milioni di spettatori con il 21,28% di share al debutto.

aveva registrato 2,51 milioni di spettatori con il 21,28% di share al debutto. La nuova edizione guidata da Simona Ventura ha registrato risultati inferiori, segnando uno dei debutti meno forti della storia recente del reality.

Parpiglia: il reality non chiuderà

A chiarire la situazione è intervenuto il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha smentito categoricamente le voci di una chiusura anticipata: “No, non chiuderà…”. Secondo Parpiglia, il motivo è legato ai costi di produzione relativamente bassi, che rendono il programma sostenibile anche con ascolti deludenti.

Il futuro del Grande Fratello Super Vip

Se il Grande Fratello classico proseguirà senza problemi, la situazione della versione Super Vip appare più incerta. Sempre Parpiglia ha dichiarato: “Vedo a rischio totale il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini…”.

Anche lo stesso Signorini ha evitato di sbilanciarsi, sottolineando che sarà Pier Silvio Berlusconi a decidere se e quando partire con l’edizione “Super Vip”.