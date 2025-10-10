Durante la conferenza stampa di RIP – Roast In Peace, la nuova produzione Prime Video, Selvaggia Lucarelli, intercettata dai microfoni di SuperGuidaTv, ha raccontato i veri motivi dietro il suo no al Grande Fratello, spiegando che la decisione è stata dettata unicamente da questioni di tempistiche e rispetto professionale.

Il rifiuto di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: “Non c’è stato tempo per parlarne”

“Il no al Grande Fratello? A parte che i no che pesano sono altri nella vita, mettiamo fine al conflitto Israele-Palestinese? No? Quello è un no che pesa, non il mio”, ha esordito con la sua solita ironia Selvaggia Lucarelli.

La giornalista ha poi spiegato che l’offerta di Mediaset sarebbe arrivata troppo tardi, a ridosso dell’inizio di Ballando con le Stelle, dove da anni ricopre il ruolo di giurata: “L’offerta è arrivata molto a ridosso dall’inizio di Ballando con le Stelle e quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso. Abbiamo capito entrambi che i tempi erano sbagliati, e sarebbe stato uno sgarbo nei confronti della Rai. Lavoro con loro da dieci anni e sono felice di far parte di questa squadra”.

Lucarelli ha poi chiarito di non aver chiuso nessuna porta per il futuro: “Se ci saranno altre decisioni o offerte da valutare, lo si farà con calma l’anno prossimo. Non ho chiuso alcuna porta, né in Rai né a Mediaset. Sono diventata peggio di un calciatore alle conferenze stampa!”.