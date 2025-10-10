Non accennano a placarsi le polemiche sui social dopo le recenti rotture tra quattro protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne. Le relazioni finite tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara e, pochi giorni dopo, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, hanno scatenato un vero e proprio caos sui social.

Rumors e presunti riavvicinamenti

Secondo alcuni fan, la coincidenza delle rotture potrebbe indicare un possibile riavvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. L’ex tronista romana e il suo ex corteggiatore non hanno smentito il rumor, alimentando le speculazioni sul web.

Le frecciatine sui social

Proprio negli ultimi giorni, Ciro Solimeno aveva pubblicato frasi ambigue che lasciavano intendere un presunto tradimento. Martina De Ioannon, però, ha risposto senza mezzi termini, accusando l’ex fidanzato di atteggiarsi a vittima.

Il video di Cristina Ferrara su TikTok

A infiammare ulteriormente il clima è stato un video pubblicato da Cristina Ferrara sul suo profilo TikTok. La frase “Guardati, sei così fottutamente disperato, è tenero” è stata interpretata dagli utenti come una frecciatina rivolta a Gianmarco Steri, e secondo alcuni anche a Martina De Ioannon.

La guerra social è appena iniziata

Di chiunque siano le frecciatine, una cosa è certa: la tensione tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne è ancora alta, e i fan attendono ogni nuovo aggiornamento.