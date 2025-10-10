È ufficiale: Elisabetta Ivankovich e Flaza, due ex protagoniste della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, hanno confermato la loro relazione. Le due cantanti, che nella scuola non avevano mai mostrato particolare vicinanza, si sono innamorate fuori dal programma, e oggi sono diventate virali su TikTok grazie ai loro video pieni di complicità. Un amore nato lontano dalle telecamere di Amici.

A differenza di altre coppie nate tra i banchi della scuola di Maria De Filippi, come Antonia e Senza Cri, l’amore tra Elisabetta e Flaza è sbocciato solo dopo la fine del talent. Le due artiste si erano conosciute durante la ventunesima edizione, ma nessuna delle due riuscì ad accedere alla fase serale del programma.

Il percorso di Elisabetta Ivankovich ad Amici

Elisabetta Ivankovich era entrata nella scuola grazie alla sua coach Anna Pettinelli. La sua avventura si concluse quando venne eliminata in una sfida contro Ale, cantante richiesta da Lorella Cuccarini.

Elisabetta aveva già partecipato anche alla ventesima edizione di Amici sotto la guida di Arisa, che le aveva promesso un banco per l’anno successivo. Promessa mantenuta, anche se la sua permanenza fu breve.

Flaza e le difficoltà con il regolamento

Anche Flaza era una delle cantanti più discusse della stagione. Allieva di Lorella Cuccarini, fu eliminata proprio dalla sua insegnante a causa delle continue infrazioni del regolamento. Come dichiarò all’epoca la stessa Cuccarini: “Sapete quanto abbia supportato Flaza. Però non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola. Il talento da solo non basta, bisogna imparare a rispettare le regole”.

Dopo Amici, la rinascita sui social

Dopo l’esperienza televisiva, di Elisabetta e Flaza si erano perse le tracce. Entrambe avevano scelto un periodo di silenzio mediatico, fino al loro grande ritorno su TikTok, dove oggi condividono momenti della loro vita insieme.