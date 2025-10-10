Negli ultimi mesi, Valeria Marini ha più volte parlato in televisione del momento difficile che sta vivendo con sua madre, rivelando come il loro rapporto abbia subito una brusca battuta d’arresto.

La truffa che ha segnato la famiglia

Ospite a La vita in diretta da Alberto Matano, Valeria Marini ha spiegato che tutto è iniziato da una truffa subita dalla madre, definendola una “cosa tremenda” che ha profondamente segnato la donna. Il processo relativo alla truffa, durato sei anni, si concluderà a ottobre.

Secondo Valeria, il dolore e l’attesa hanno portato sua madre a isolarsi: “Non parla con i miei fratelli, con me, con la sua migliore amica Valeria Fabrizi. Io come figlia ci sono sempre stata per mia madre, ci sono e ci sarò sempre, per me lei è su un piedistallo, sempre”.

Il silenzio e il rancore della madre

La showgirl ha raccontato come, a causa del trauma subito, sua madre abbia sviluppato un forte rancore: “Quando uno subisce un grande dolore, con chi se la prende? Con chi ha vicino. Da quanto non la sento? A Natale ho provato a chiamarla e non mi rispondeva, così mi sono piantata davanti a casa sua, dopo un po’ mi ha aperto, ma era… perché le è cresciuto un rancore forte, che posso capire, ma non è la strada giusta”.

La situazione, ha precisato Valeria, non riguarda solo lei: “Questo rancore non è solo verso di me, ma con tutti. Adesso continua a non rispondere al telefono, ma non parla con nessuno!”.

L’appello di Valeria Marini alla madre

Nonostante le difficoltà, Valeria Marini ha lanciato un appello affettuoso alla madre: “Da parte mia c’è tutto il bene del mondo. Mamma io ci sono per aiutarti, come tu sempre mi hai aiutata. Per fortuna il processo sta per finire, io credo nella giustizia, la giustizia trionfa. Vorrei che si chiarisse questa situazione, noi figli ti vogliamo bene e non potremmo mai fare nulla per danneggiarti. So quanto stai soffrendo, l’isolamento è troppo. Se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa, ma non ho mai usato questa situazione per visibilità. Mi auguro che si arrivi alla sentenza e che si recuperi finalmente il nostro rapporto”.