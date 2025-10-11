La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sembra ormai essere un capitolo chiuso, con i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi che hanno preso strade separate.

Fine della storia tra Brando e Raffaella

Dopo la fine della loro relazione, Raffaella Scuotto ha deciso di trasferirsi a Milano per motivi di lavoro, iniziando una nuova fase della sua vita professionale e personale. Nel frattempo, Brando Ephrikian ha scelto di concentrarsi sulla musica, partecipando a eventi e serate in qualità di dj, tra il Nord e il Centro Italia.

Le voci su un possibile riavvicinamento tra i due si sono rincorse per settimane, ma ad oggi non ci sono segnali che lascino pensare a un ritorno di fiamma.

Brando Ephrikian avvistato nella metropolitana di Roma

Negli ultimi giorni, una segnalazione arrivata da una talpa a Il Vicolo delle News ha scatenato la curiosità dei fan: l’ex tronista è stato avvistato a Roma in dolce compagnia. Le foto, circolate online, lo mostrano nella metropolitana della Capitale, accanto a una ragazza sorridente e dall’atteggiamento complice.

Secondo le testimonianze, i due non si sarebbero scambiati effusioni, ma Brando avrebbe mostrato gesti di attenzione verso la giovane, proteggendola dagli scossoni del tragitto tra Piazza di Spagna e Termini. Un comportamento che molti hanno interpretato come segno di affetto e vicinanza.

Amica o nuova fiamma? Ecco cosa c’è di vero

Le foto hanno acceso il gossip, facendo subito pensare a una nuova frequentazione per Brando. Tuttavia, stando a quanto rivelato da LolloMagazine che ha avuto modo di parlare direttamente con l’ex tronista, la ragazza in questione non è una nuova fidanzata, ma una semplice amica.