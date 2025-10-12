La nuova puntata di Ballando con le Stelle è stata segnata da un acceso confronto tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto, a una settimana di distanza dal battibecco sulla battuta del giudice sul lutto di Nancy Brilli.

La critica pungente di Mariotto a Paolo Belli

Tutto è iniziato con il commento critico di Guillermo Mariotto sull’esibizione di Paolo Belli: “Che è successo? Stavo dormendo. Che noia, ma che noia ragazzi… Tu sei un animale da palcoscenico, tu sei una tigre, con lei avete fatto la coppietta. Voglio qualcosa di più energico e anche più folle”.

Matano difende Paolo Belli

Alberto Matano non ha esitato a intervenire: “Non è ben capito che cosa doveva far vedere Paolo alla terza puntata. Secondo me invece è stato un bellissimo numero di show… se hai così sonno, forse dovevi farti un caffè prima di cominciare, oppure una camomilla. Vuoi andare a dormire per caso?”.

La replica pungente di Mariotto

Guillermo Mariotto ha risposto con sarcasmo anche a Matano: “Anche quando parli mi viene sonno. Sì, ho sempre sonno quando parli di ‘profumo di saggezza’. Ma che noia, ho un sonno. Mi ha annoiato, punto, basta, qual è il dramma?!”.

Paolo Belli: calma e professionalità

Paolo Belli ha spiegato con tranquillità il suo approccio: “Mi sto impegnando molto, sto cercando di migliorare. Questa è un’esperienza straordinaria che mi porta non solo a imparare a ballare, ma anche a lasciarmi andare… guardate, Mariotto si sta già annoiando mentre parlo. Sveglia, sono Paolo Belli, svegliati!”.

Carolyn Smith prende posizione

Anche Carolyn Smith ha rimproverato Mariotto, confermando le parole di Matano: “Che noia, che barba Mariotto! Dici delle gran cavolate certe volte e ne hai detta una anche stasera. Davvero, non puoi dire che Paolo Belli ti ha annoiato. Beviti un bel caffè così ti svegli”.