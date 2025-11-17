Sabato 15 novembre, Lino Giuliano è stato ospite della trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli, dove ha raccontato la sua esperienza a Temptation Island, parlando delle sue relazioni e delle dinamiche di coppia.

Temptation Island: tra tentazioni e relazioni in crisi

Raccontando la sua partecipazione al programma, Lino Giuliano ha spiegato: “Entro nel programma con già dei problemi con la mia attuale fidanzata, ma l’amore non è bello se non è litigarello, entriamo già con dei problemi per risolverli, che poi fondamentalmente non li risolvi perché ne crei altri, ci sono dentro ragazze belle, fotomodelle e comunque sei tentato. Indipendentemente da questo io feci un percorso con la tentatrice […]”.

Lino ha precisato di aver iniziato il percorso con Tony Renda, DJ, e di averlo concluso con Maika Ranzazzo, che ha frequentato anche dopo la fine del programma: “Tu esci da un programma ma non esci fidanzato, esci che frequenti una persona, poi giustamente i caratteri dopo il programma fuoriescono, se ci sono dei problemi li vedi dopo. Poi la lontananza pesa, io non voglio una persona del mio quartiere ma per lo meno della mia città”.

Differenze caratteriali e problemi di coppia

Secondo Lino, i problemi con le sue partner non erano solo legati alla distanza, ma anche alle visioni della vita di coppia: “Io sono molto geloso e quindi ci sono state tante cose che non quadravano. Se tu vedi io ad Alessia non faccio mai pubblicare cose in costume o in slip e cose varie, perché sono particolarmente geloso perché la donna che io ho vicino, mi deve rispettare. Io Alessia l’ho scelta proprio perché è una ragazza semplice, come la vedi così è. Maika invece quando va a ballare, lei è abituata a ballare pure da fidanzata. In un rapporto normale è normalissimo che non vai a ballare per i fatti tuoi, perché sei in un contesto dove sai che ci sono ragazzi che hanno bevuto un po’, sono un po’ brilli e quindi anche se tu stai tranquilla e dici ‘io non mi muovo’ però… Poi ci sono pure le coppie di scambisti, ma o una persona è gelosissima o non è gelosa proprio”.

Lino lascia Maika: la verità

Lino ha ribadito di essere stato lui a porre fine alla relazione con Maika: “Maika l’ho lasciata io […] poi queste sono cose da bambina chi ha lasciato chi non ha lasciato, è finita stop. Però poi quando uno entra in sfida io sono il primo a sfidare, io ho proprio un messaggio dove lei dice: ‘Mi dispiace che mi hai lasciata così!’”.

Ha poi raccontato la riconciliazione con Alessia dopo la sua esperienza al Grande Fratello: “A novembre facciamo pace e le faccio una festa con le scuse, i fiori e un cantante neomelodico”.

Il triangolo Martina-Ciro-Gianmarco: l’opinione di Lino Giuliano

Infine, Lino Giuliano ha commentato il chiacchieratissimo triangolo tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri: “Per me Martina è una Lino Giuliano al femminile, è una ragazza che prende le conseguenze ma fa ciò che desidera. Però allo stesso tempo secondo me ha sbagliato nei confronti di Ciro, perché comunque Ciro è un bravissimo ragazzo, l’ho conosciuto e so che si è comportato sempre bene nei confronti di Martina, innamoratissimo, ha lasciato Napoli per andare a Roma, per convivere con lei, io sono dalla parte di Ciro. Lei è una ragazza che si prende le sue responsabilità a me piace come carattere Martina, ma ha sbagliato i tempi, e doveva comunque essere un po’ più trasparente, ha mancato di rispetto a Ciro”.