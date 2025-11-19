I casting per L’Isola dei Famosi 2026 sono ufficialmente iniziati. La notizia, anticipata da Davide Maggio e indirettamente confermata dall’attore Fabio Ferrari, arriva insieme a nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del reality, che Mediaset starebbe preparando in tempi particolarmente stretti.

Casting accelerati e scouting in corso da due settimane

A gestire l’intero processo sarà come sempre Silvia Gandolfi con il suo team di Banijay. Secondo quanto trapelato, da circa due settimane sarebbero in corso attività di scouting tra incontri, telefonate e prime valutazioni.

Gli autori quest’anno sembrano concentrarsi soprattutto su concorrenti in coppia:

fratelli

sorelle

marito e moglie

amici molto stretti

Una formula già sperimentata in passato nei reality e che potrebbe dare nuova linfa al format.

Mediaset decide all’ultimo: messa in onda incerta tra gennaio e marzo

Secondo Davide Maggio, Mediaset starebbe procedendo “in fretta e furia”, un modus operandi già visto con il GF Vip, dove spesso le decisioni definitive arrivano all’ultimo minuto.

Le finestre di messa in onda ipotizzate sono gennaio e marzo 2026. Molto dipenderà dalla risposta dei potenziali concorrenti: solo dopo aver definito il cast, l’azienda stabilirà il debutto ufficiale.

Veronica Gentili confermata alla conduzione

L’unica certezza, per ora, riguarda la conduzione: Veronica Gentili tornerà alla guida del reality dopo aver firmato una stagione giudicata solida e professionale.