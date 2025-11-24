Al Grande Fratello, Anita Mazzotta è apparsa profondamente scossa dai messaggi provenienti dall’esterno e inizia a nutrire dubbi su alcuni dei suoi coinquilini. La ragazza ha confidato ai compagni che l’arrivo dell’aereo per avvertire lei e Jonas Pepe di possibili comportamenti sospetti l’ha turbata, lasciandole una forte sensazione di inquietudine. Anita definisce la situazione come “tutta invidia”.

Le parole di Simone sui messaggi esterni

Simone De Bianchi ha commentato la questione, riconoscendo che messaggi così diretti dall’esterno possono destabilizzare molto i concorrenti. Il romano ha citato il caso di Giulia, avvisata di una presunta “vipera”: “Ti fanno mettere in dubbio tante cose”, ha spiegato Simone, sottolineando quanto sia destabilizzante ricevere segnali così espliciti.

Anita reagisce all’arrivo degli aerei

Per Anita, c’è una differenza sostanziale tra un semplice messaggio e l’invio di un aereo. La gieffina ha dichiarato: “Significa che hanno visto davvero qualcosa”.

Già dal primo messaggio ricevuto, con scritto “Temuti, amati, invidiati”, Anita si era messa in allerta. Anche Benedetta Stocchi ha condiviso questa sensazione, definendo i messaggi come “un primo segnale” da non sottovalutare.

Per Anita è invidia dei coinquilini

Secondo Anita, i messaggi dall’esterno hanno trovato riscontro all’interno della Casa: “Gli sguardi delle persone ci sono stati”.

La ragazza ha aggiunto che alcuni coinquilini, forse sentendosi toccati dai messaggi, si sono chiusi in sé stessi proprio il giorno dell’arrivo dei primi aerei. La spiegazione di Anita è chiara: invidia, soprattutto verso la coppia “Jonita”, mentre altri concorrenti non hanno mai ricevuto simili attenzioni, generando potenziali malumori.

Domenico e Simone sul significato degli aerei

Simone ha osservato che alcuni coinquilini sembrano più concentrati sul gioco che sui messaggi dall’esterno. Domenico, invece, ha un’opinione diversa: “Non capisco l’invidia verso gli aerei, per me sono solo manifestazioni d’affetto. Porto sempre rispetto all’aereo”.