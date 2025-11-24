La terza edizione del Grande Fratello Vip è stata forse una delle meno chiacchierate nella storia del reality, ma una concorrente in particolare ha saputo accendere alcune delle poche dinamiche interessanti: Jane Alexander. Durante la sua permanenza nella casa, l’attrice ha avuto un flirt con il modello ed ex velino di Striscia la Notizia, Elia Fongaro, nonostante fosse già impegnata sentimentalmente.

L’esperienza nel Grande Fratello Vip

In un’intervista al programma Casa Lollo, Jane Alexander ha raccontato la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, dichiarando che, nonostante i momenti difficili, rifarebbe il reality se ricevesse una proposta economica adeguata: “Se rifarei il Grande Fratello Vip? Dico una cosa molto onesta: se mi pagassero abbastanza bene lo rifarei di sicuro. Lo dico nonostante il fatto che la mia esperienza lì mi ha creato dei problemi con il lavoro, perché c’è un certo snobismo nei confronti di chi partecipa ai reality”.

L’attrice ha spiegato come il mondo del cinema spesso guardi con diffidenza chi prende parte a programmi come il GF Vip, ma aggiunge: “A fronte di una bella proposta economica, uno ci pensa seriamente. Meglio non lavorare per due anni e guadagnare quella cifra, rispetto a non farlo per paura”.

Tra difficoltà e nuove consapevolezze

Jane Alexander ha raccontato anche le difficoltà personali vissute durante e dopo il reality: “La casa in sé mi ha dato molto, è stata un’esperienza piacevole. Certo, piangevo spesso e avevo dei crolli, ma alla fine sono stata bene. La mia impulsività mi ha messo in situazioni complicate. Sono uscita dal GF Vip senza casa, senza cane, senza compagno. Ho dovuto ricostruire la mia vita dal nulla”.

L’attrice conclude dichiarando di aver imparato dagli errori del passato: “Se dovessi ripartecipare, non rifarei gli stessi errori, o almeno cercherò di convincermi di questo. Adesso ragionerei di più”.