L’idillio amoroso tra Omer Elomari e Rasha Younes, nato nella Casa del Grande Fratello, sembra essersi incrinato nelle ultime ore. Una delle coppie più amate di questa edizione è stata protagonista di alcuni confronti e discussioni che hanno lasciato i fan preoccupati per il futuro del loro rapporto fuori dal reality show di Canale 5.

Omer e Rasha: il confronto in cucina

Lo scorso sabato, durante una serata di festa nella Casa, Omer Elomari e Rasha Younes hanno avuto un confronto molto teso in cucina, mentre gli altri concorrenti si divertivano. Quella che sembrava una semplice conversazione si è trasformata in uno scontro verbale.

Omer ha accennato a un comportamento di Rasha che non gli è piaciuto, lasciando la gieffina spiazzata. Il concorrente siriano ha spiegato che a infastidirlo non era il fatto di vederla divertirsi, ma un altro comportamento che ha preferito non rivelare.

Rasha, preoccupata, ha chiesto chiarimenti: “Che cosa ho fatto? Ti ha dato fastidio che ho ballato?”. Omer ha risposto che non era per quello, ma ha deciso di non spiegare ulteriormente: “Non c'entra quello, ma se non lo capisci va bene così”.

Il diverbio segue un precedente confronto tra Rasha e Jonas, durante il quale Omer aveva messo in guardia la gieffina sul comportamento del modello, senza ricevere particolare ascolto: “Oltre al gioco c'è anche un lato umano. Non si può essere così insensibili”, aveva dichiarato Rasha.

Rasha si sfoga: "Ho bisogno di leggerezza"

Dopo la discussione, Rasha ha parlato con alcune coinquiline della Casa, esprimendo il suo malessere per l’atteggiamento altalenante di Omer: “Ho bisogno di leggerezza. Capisco che lui sia una pentola a pressione, ma così non va bene. Non voglio chiudere la frequentazione, ma ho bisogno di un uomo che mi faccia stare bene, di cui potermi fidare”.

Secondo Rasha, lo stato d’animo del gieffino potrebbe essere dovuto alla stanchezza di vivere molti giorni sotto pressione nel reality show: “Non voglio che lui sbotti contro di me, perché io ora sono serena e questo potrebbe danneggiare il nostro rapporto”.