Una nuova faida social è esplosa tra Cristina Plevani, opinionista e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, e Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio. La discussione è iniziata sui profili social delle due, tra commenti diretti e messaggi ricondivisi.

Cristina Plevani attacca Valentina Piscopo

Già nelle scorse puntate, Cristina Plevani aveva criticato Valentina Piscopo, sottolineando come alcune delle sue apparizioni nella Casa fossero delle vere e proprie “sceneggiate”. Sui social, l’ex gieffina ha commentato un messaggio di un’utente che criticava il comportamento della compagna di Domenico D’Alterio: “Ha rotto il ca**o, Domenico non sta facendo niente se non divertirsi con i suoi amichetti”. Cristina Plevani ha ricondiviso il messaggio scrivendo: “I 15 minuti di Warhol sono finiti”.

L’opinionista ha poi aggiunto una riflessione sugli insulti gratuiti sui social: “Non è poi così normale ‘accettare’ insulti gratuiti perché siamo sui social. La frase che ieri mi ha colpita, al di là degli insulti gratuiti, scritti da una donna tra l’altro, è stata ‘buttati dalla finestra tanto non mancherai a nessuno’”.

La replica di Valentina Piscopo

Le parole di Cristina Plevani non sono passate inosservate. Valentina Piscopo ha deciso di rispondere con un lungo post sui social, definendo l’opinionista: “Non so come il GF tenga una persona del genere. Gli opinionisti sono persone serie e non si schierano! Ma soprattutto non si espongono oltre il programma”. “Una persona poco professionale, ridicola”.

Inoltre, Valentina ha invitato Cristina Plevani a prendere esempio da Sonia Bruganelli, descritta come una persona: “Seria e rispettosa dei valori”. Infine, la compagna di Domenico ha concluso con un chiaro messaggio alla Plevani: “Mi giudichi e non mi conosci, a me la visibilità non serve”.